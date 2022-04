Fiorentina-Udinese: il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Fiorentina favorita al Franchi, scopri il pronostico

L'undici allenato da Vincenzo Italiano è in piena corsa per un posto in Europa ed in questa stagione ha raccolto buoni frutti nelle 16 partite fin qui disputate al Franchi. La "Viola" in 11 di queste è riuscita a conquistare i tre punti mentre nelle restanti 5 gare ha fatto registrare 2 pareggi (con Sassuolo e Verona) e tre sconfitte (contro Napoli, Lazio ed Inter). Da sottolineare come le uniche cinque squadre che al momento sono riuscite a rimanere imbattute sul campo dei toscani sono tutte posizionate dal 10° posto in su.

L'Udinese, dodicesima, a differenza della Fiorentina non ha più nulla da chiedere al campionato. I friulani giocando "senza pensieri" possono concedersi il lusso di spingersi subito in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Nelle precedenti cinque partite disputate i bianconeri hanno realizzato la bellezza di 13 reti.

Per le quote la "Viola" parte favorita ma non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro. Intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.