Atalanta-Torino, ai granata manca l'Over 3,5 in trasferta

Non solo Bologna-Inter , mercoledì si recuperano le altre due partite della 20ª giornata di Serie A . Riflettori puntati anche su Atalanta-Torino , con i bergamaschi che cercano punti per fare irruzione in zona Europa e i granata a caccia del quinto risultato utile di fila.

Atalanta-Torino, fai il tuo pronostico

Under oppure Over? Ecco i numeri delle due squadre

Il fattore campo e le motivazioni sono due fattori che spingono il pronostico dalla parte dell'Atalanta di Gasperini. Le statistiche delle due squadre però offrono spunti interessanti per considerare anche altre tipologie, una di queste è l'Under/Over 2,5.

L'Atalanta mostra un feeling marcato con l'Over, centrato 21 volte in 33 partite di campionato. Di segno totalmente opposto il gradimento dei granata, che in 20 occasioni su 33 hanno chiuso con un numero di reti al di sotto della soglia del 2,5. Non solo, in trasferta il Toro ha visto l'Under 2,5 14 volte su 16 e... mai un Over 3,5! La Dea invece al Gewiss ha collezionato l'Over 3,5 in 7 delle 16 gare giocate in Serie A.

Dati di cui ognuno può disporre come meglio crede, per la cronaca le quote ritengono più probabile l'Over 2,5 offerto a 1.75 rispetto all'Under 2,5, proposto mediamente a 2.00.