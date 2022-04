Pronostico Bologna-Inter, le quote sono per i nerazzurri

Recupero Bologna-Inter, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Nerazzurri favoriti al Dall'Ara, ecco una combo da provare

Al Meazza le bocche da fuoco nerazzurre trovarono terreno fertile infliggendo ai rossoblù un pesante 6-1. Al Dall'Ara il match di ritorno si gioca con notevole ritardo sulla tabella di marcia, il Bologna (imbattuto da 4 giornate) proverà a fare la sua parte contro la lanciatissima Inter di Inzaghi, che dopo il blitz allo Stadium contro la Juve non si è più fermata.

Interessante la statistica che vede il Bologna davanti a tutti, in Serie A, in fatto di uscite dell'X primo tempo che si è visto in 21 occasioni. Inter molto più giù in questa speciale "classifica" con sole 7 gare chiuse con il segno X al riposo.

Partita da vincere a tutti i costi per i nerazzurri, sulla carta Brozovic e compagni sono favoritissimi: il segno 2 vale mediamente 1.40. Come pronostico occhio alla combo X2+Multigol 2-4.