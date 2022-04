Serie A, il pronostico di Milan-Fiorentina

Fai ora i tuoi pronostici!

Milan ok al Meazza, scopri il pronostico

Per il “Diavolo” le ultime 4 gare di campionato possono considerarsi 4 finali. La prima, in onda al Meazza, è contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La “Viola” dopo aver conquistato 14 punti tra la 28ª e la 33ª giornata (4 vittorie e 2 pareggi) non sono riusciti a resistere agli attacchi di Salernitana (ko per 2-1) e Udinese (sconfitta per 0-4).

Il Milan dal canto suo in casa è imbattuto da sei gare consecutive nelle quali ha subito solamente un gol. Davanti al pubblico amico il club rossonero farà di tutto per vincere questo incontro. Può starci il segno 1 al novantesimo, i più audaci poi possono provare il risultato esatto multiplo: “2-0; 2-1; 3-0; 3-1”. Se non si vogliono correre troppi rischi invece si può provare l’esito che prevede almeno due reti da parte di Leao e compagni.