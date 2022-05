Recupero Salernitana-Venezia, quote e pronostico

Giovedì alle ore 18 è in programma un r ecupero di Serie A a dir poco fondamentale per il discorso salvezza . La Salernitana di Davide Nicola ospita all'Arechi il Venezia di Soncin , per poi affrontare (domenica) sempre in casa il Cagliari in un altro scontro diretto cruciale per la permanenza nella massima serie.

Segno 1 ed esito Goal: la quota è praticamente identica

Da un lato c'è un Venezia reduce da nove sconfitte di fila, ultimo in classifica ma che con tre punti potrebbe ancora sperare di salvarsi. Speranze che diventano sempre più concrete per la Salernitana, reduce dal suo miglior momento per quanto riguarda i risultati.

Cambio di passo evidente per Djuric e compagni, sempre in vantaggio nel primo tempo da cinque giornate a questa parte. Tra gli esiti che i campani ancora non hanno "visto" in campionato spiccano lo 0-0 e il parziale/finale 1/X.

Il Venezia, sconfitto 2-1 all'andata dalla Salernitana, non va al riposo in vantaggio dalla 16ª giornata, 3-0 al Verona, match poi perso clamorosamente 3-4. Occhio a dare per spacciati i lagunari, che all'Arechi proveranno a far punti e a segnare almeno un gol, come contro Atalanta e Juventus.

A pronostico è un match da segno 1, offerto mediamente a 1.80 che è anche la quota prevista per l'opzione Goal (segnano entrambe).