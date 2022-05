Serie A, c'è aria di Goal in Sassuolo-Udinese

Fai ora i tuoi pronostici!

Le occasioni da rete non dovrebbero mancare

Osservando i recenti risultati fatti registrare dal Sassuolo e dall'Udinese si nota subito una cosa. Nelle precedenti dieci partite disputate in campionato sia i neroverdi che i bianconeri hanno fatto registrare il Goal in otto occasioni. In questa stagione poi ben 13 delle 17 gare disputate in casa da Berardi e compagni sono terminate con almeno una rete per parte.

L'Udinese ha vinto soltanto quattro gare in trasferta ma nelle ultime tre è riuscita a segnare la bellezza di otto reti. Con questi numeri è lecito provare ancora una volta il Goal al triplice fischio dell'arbitro.