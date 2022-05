Pronostico Lazio-Sampdoria, biancocelesti favoriti

Sabato sera all' Olimpico (ore 20.45) si gioca Lazio-Sampdoria , uno dei match della 36ª giornata di Serie A . Partita dal pronostico sulla carta favorevole ai biancocelesti che possono vantare il miglior attacco interno del campionato. E proprio partendo da questo dato si possono ricavare indicazioni interessanti per scegliere un possibile esito (o più di uno) dell'incontro.

Lazio-Sampdoria, fai il tuo pronostico sul match dell'Olimpico

La Lazio può segnare almeno due gol, scopri le quote

In 17 partite disputate all'Olimpico la Lazio ha segnato 37 gol. Una sola volta a secco, contro l'Atalanta, e mai più di due volte di fila in casa senza segnare almeno due reti. Contro la Samp gli uomini di Sarri hanno l'occasione di ritoccare verso l'alto i loro eccezionali numeri offensivi, cercando allo stesso tempo di limitare le disattenzioni in stile La Spezia.

Del resto finora i blucerchiati non hanno mai vinto contro una delle prime otto in classifica e anche all'andata (1-3 per la Lazio) il divario con i capitolini è apparso evidente.

Tenendo conto di questi dati la scelta del pronostico può ricadere sul Multigol Casa 2-4 a 1.60 oppure sulla combo "Over 1,5 Casa + Under 1,5 Ospite" a quota 2.