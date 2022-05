Serie A, da provare il Goal in Salernitana-Cagliari

La sfida in programma allo stadio Arechi mette a confronto due squadre che lottano per non retrocedere

08 . 05 . 2022 07:20 2 min pronosticoSalernitanaCagliari

© /Ag. Aldo Liverani Sas

Fra tutte le gare in programma questa è una delle più interessanti. Allo stadio "Arechi" Salernitana e Cagliari si giocano forse la permanenza in Serie A, nulla di definitivo ma al termine di questa sfida rimangono soltanto altre due gare da disputare. Indovina il risultato esatto di Salernitana-Cagliari e vinci! Il match mette in palio tre punti pesantissimi, scopri le quote La classifica parla chiaro, i granata dopo aver battuto il Venezia (2-1) nel recupero della 20ª giornata di Serie A sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione superando proprio il Cagliari. Tra le due squadre al momento c'è soltanto un punto di differenza. A questo punto della stagione una vittoria della Salernitana potrebbe risultare decisiva, Fazio e compagni si ritroverebbero a più 4 sulla zona retrocessione. Il club campano con 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque sfide disputate sta dimostrando di essere in gran forma. Il Cagliari al contrario ha conquistato solamente 3 punti nelle precedenti 8 giornate di campionato (1 vittoria e 7 sconfitte). La partita si preannuncia equilibrata, i padroni di casa partono leggermente favoriti ma Joao Pedro e soci non possono darsi per vinti. Ok il Goal al novantesimo. Piace il risultato esatto multiplo: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2". Da non perdere Salernitana, colpo salvezza Le designazioni arbitrali Tutte le news di Pronostici serie A

Tuttosport

