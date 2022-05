Serie A, il pronostico di Roma-Venezia

Fai ora i tuoi pronostici!

Giallorossi favoriti, scopri il pronostico

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi conquisterà i tre punti al novantesimo. I giallorossi in classifica hanno 34 punti in più dei veneti ed in casa con 25 reti segnate e 15 subite hanno fatto registrare 10 vittorie, 5 pareggi e soltanto 3 sconfitte.

Il Venezia in trasferta non sembra dare le giuste garanzie, Henry e compagni lontano dal "Penzo" hanno alzato bandiera bianca in 12 match su 18.

La Roma non vince da 4 gare consecutive ma davanti al proprio pubblico ha regalato per ben 9 volte il Parziale/Finale 1/1. Pellegrini e soci all'Olimpico ogni volta che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo hanno poi sempre conquistato i tre punti al triplice fischio.