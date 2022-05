Pronostico Juve-Lazio, che sfida allo Stadiun

Juve-Lazio è una sfida importante per motivi di classifica quasi esclusivamente solo per gli uomini di Sarri, i bianconeri invece hanno raggiunto l'obiettivo Champions.

La Lazio di Sarri sfida la Juve, indovina il risultato

L'esito consigliato è sul primo tempo

La finale di Coppa Italia persa con l'Inter è un duro colpo per l'autostima bianconera. La banda capeggiata da Bonucci si rifugia nel fortino dello Stadium per fare la sua parte contro la Lazio, una delle eccellenze della Serie A se si parla di Over 2,5.

Il dato interessante sponda bianconera è racchiuso nei primi 45 minuti delle gare casalinghe. Andando a ritroso si pesca un solo "Goal primo tempo", contro la Sampdoria. Poi stop.

Le partite della Lazio sono state spesso ricche di gol anche nella prima frazione, sia in casa che (soprattutto) fuori.

Chi è alla ricerca di una giocata meno scontata, quindi, può provare un esito a scelta tra Goal primo tempo e Over 1,5 primo tempo.