Inter-Sampdoria, il pronostico del match

Anche l' Inter e la Sampdoria si apprestano a disputare l'ultima giornata di campionato. I ragazzi allenati da Simone Inzaghi scenderanno in campo con la consapevolezza che per vincere lo Scudetto non potranno contare solamente sulla loro vittoria. Ai nerazzurri servirà il contemporaneo successo del Sassuolo contro il Milan.

Fai ora i tuoi pronostici!

Match dall'esito scontato, scopri il pronostico

Per le quote non sembra esserci partita, Lautaro Martinez e compagni partono di gran lunga favoriti contro una Sampdoria già salva e senza più obiettivi da raggiungere. Al Meazza il club nerazzurro ha conquistato i tre punti in 13 incontri su 18 e con 45 gol all'attivo vantano di gran lunga il miglior attacco interno del torneo. In alternativa al segno 1 si può provare il Multigol Casa 2-4 al triplice fischio dell’arbitro.