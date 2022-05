Serie A, ok l'Over 2,5 in Salernitana-Udinese

Per la Salernitana questi saranno i 90 minuti più importanti della stagione. La squadra allenata da Davide Nicola sa già che battendo l' Udinese sarà sicura di evitare la retrocessione. In caso contrario bisognerà vedere cosa farà il Cagliari a Venezia visto che al momento i sardi hanno due punti in meno dei campani ma in caso di arrivo a pari punti saranno proprio i rossoblù a festeggiare la salvezza.

La Salernitana sta attraversando un periodo di forma eccezionale, nelle precedenti sette partite disputate in campionato ha fatto registrare 4 vittorie e 3 pareggi. Da sottolineare poi che nelle ultime due giornate soltanto un gol subito da Altare al 98' e un rigore sbagliato da Perotti non hanno permesso ai campani di battere prima il Cagliari in casa (1-1) e poi l'Empoli in trasferta (1-1).

L'Udinese anche se non ha più nulla da chiedere a questo campionato ha dimostrato già che nelle ultime giornate non si limiti a scendere semplicemente in campo. La squadra friulana nelle precedenti cinque gare di Serie A ha realizzato la bellezza di 11 reti. Allo stadio "Arechi" il confronto tra i granata e i bianconeri può terminare con almeno una rete per parte. Anche l'Over 2,5 non si può escludere al 90'.