Vincente scudetto serie A, le quote aggiornate

Il mercato fa cambiare pelle alle squadre e diventa un fattore determinante nella variazione delle quote scudetto. La Serie A è ormai alle porte ed è quindi il momento adatto per dare un'occhiata alle Antepost sul "Vincente Campionato". Sono diverse le pretendenti al Tricolore e, a pochi giorni dall'inizio del campionato, ecco come si presentano le quote con riferimento al Vincente Serie A.