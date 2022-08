Serie A, analisi e pronostico di Lazio-Bologna

Domenica 14 agosto scendono in campo le due squadre capitoline. Alle 18.30 tocca alla Lazio di Sarri ospitare il Bologna di Mihajlovic, per dar vita a una sfida che solitamente regala gol e divertimento. Sarà così anche stavolta?

Sarri contro Mihajlovic, fai il tuo pronostico su Lazio-Bologna

Pronostico di tipo "Combo"

Negli ultimi 14 precedenti tra le due squadre sono sempre state realizzate almeno due reti e, curiosità, è sempre uscito l'esito Multigol 2-4. Il netto successo della Lazio per 3-0 lo scorso anno all'Olimpico ha evidentemente il suo peso sull'1.60 di media assegnato al segno 1 e all'1.55 previsto per l'Over 2,5, ritenuto quindi più probabile rispetto all'Under.

Il Bologna visto in Coppa Italia contro il Cosenza ha avuto il demerito di non finalizzare le tante occasioni avute. Lazio male contro il Genoa (1-4) e a secco col Valladolid (0-0 al 90') ma il fattore Olimpico può aiutare una squadra che in casa non resta a secco di reti dal 22 gennaio (0-0 con l'Atalanta).

Il pronostico? Da considerare la combo 1X+Multigol 2-5.