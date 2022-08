Serie A, i pronostici di Gollo-Predictor

E’ importante leggere sempre la scheda su https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol dove è possibile vedere le previsioni che scaturiscono dagli indicatori. Troviamo quindi MG Casa 0-1 e MG Ospite 1-3 con X2+Under 3.5 come pronostico dedotto dalla nostra redazione.

Sotto trovate anche le quote più favorevoli che non necessariamente coincidono col pronostico. Per questo match, il segno 1 è stimato da Gollo a 2,75 mentre viene offerto mediamente a 2,97 dai bookmaker.

In Udinese-Salernitana, gli indicatori di Gollo ci dicono 1,25 a 1,00 rivelando una partita più equilibrata di quanto le quote media non raccontino (2,38 il segno 1 per Gollo contro l’1,75 medio dei bookmaker). Gollo non prevede una partita con moltissime segnature, seppure siamo all’inizio del campionato e ancora l’algoritmo deve assestarsi: l’opzione migliore è Under 3.5.

Inter-Spezia: pronostico e quote

Alle 20,30 Inter-Spezia: pronostico apparentemente chiuso ma attenzione alle quote: per Gollo il segno 1 vale 1,66 mentre viene offerto mediamente sotto quota 1,20: significa che l’Inter non vincerà? Certo che no ma che la partita potrebbe offrire spunti diversi dal segno 1. Secondo gli algoritmi di Gollo, il secondo tempo potrebbe esser meno avaro di GOL ed ecco quindi il pronostico OVER 1.5 2° TEMPO.

Sassuolo-Lecce: pronostico e quote

Alla stessa ora troviamo anche Sassuolo-Lecce: qui abbiamo addirittura la visione di una possibile sorpresa: 0,75 a 1,00 gli indicatori di Gollo a segnalare una partita più equilibrata del previsto. Il pronostico è per Under 3.5 ma non sottovalutate il Gol Squadra Ospite.

