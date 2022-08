Pronostico Torino-Lazio, Sanabria sfida Immobile

La seconda giornata di Serie A è alle porte. Sabato alle 18.30 scendono in campo Torino e Lazio, due squadre che hanno vinto all'esordio e cercano dunque conferme.

Precedenti da Goal

Il Torino ha battuto 2-1 il Monza giocando una gara intelligente, solida, concedendo il gol ai brianzoli solo all'ultimo assalto.

Al contrario la Lazio di Sarri ha dovuto rincorrere il Bologna, ribaltato grazie all'autorete di De Silvestri e al sigillo del solito Immobile.

Chi vincerà secondo le quote? La Lazio contro i granata ha perso solo una delle ultime nove trasferte e parte favorita ma il Torino ha le armi per mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste.

Occhio dunque al Goal, uscito nelle ultime quattro edizioni di Torino-Lazio. Il pareggio è una suggestione intrigante ma dal coefficiente di difficoltà evidentemente più alto.