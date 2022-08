Sassuolo-Lecce show, le quote sono per l'Over 2,5

La prima giornata di campionato, dopo 51 anni (e per la quarta volta nella sua storia), non ha regalato pareggi. Le dieci che hanno vinto hanno tutte tre punti in classifica mentre le altre sono tutte ferme a quota zero. Nel gruppo delle sconfitte sono inserite Sassuolo e Lecce che il calendario mette di fronte in questo secondo turno di Serie A. Gli emiliani sono reduci dal netto ko per 3-0 in casa della Juventus mentre il Lecce ha di che rammaricarsi visto che, contro l’Inter, dopo aver agguantato il pareggio, ha subìto il gol del definitivo 1-2 soltanto al 95’ e, per giunta, su un calcio d’angolo.