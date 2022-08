Pronostico Roma-Cremonese, aria di Over all'Olimpico

Serie A, indovina il risultato esatto di Roma-Cremonese per vincere i premi in palio!

Roma favorita, grigiorossi a viso aperto

Al debutto in campionato la Roma non ha tradito le attese vincendo a Salerno. "Solo" con un gol di scarto, però, nonostante le tante occasioni create. I miglioramenti sotto questo aspetto sono attesi nella sfida contro la Cremonese che a Firenze non ha certo fatto barricate, uscendo sconfitta per 3-2.

Nelle fila dei grigiorossi occhi su David Okereke, in gol anche in Coppa Italia contro la Ternana.

Lecito attendersi un match frizzante, con almeno tre reti totali (Over 2,5) e con la Roma a segno da due a quattro volte (Multigol Casa 2-4).