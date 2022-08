Salernitana-Sampdoria, ci può stare il Goal al 90'

Alla stadio "Arechi" di Salerno va in scena la sfida tra due squadre che non hanno nè vinto e nè segnato nelle prime due giornate di Serie A. Entrambe le compagini dopo esser "affondate" rispettivamente sotto i colpi di Roma (1-0) e Atalanta (2-0) sono riuscite a conquistare il loro primo punto in campionato. La scorsa settimana la Salernitana padrona di casa ha pareggiato 0-0 contro l'Udinese, lo stesso risultato è stato fatto registrare anche dalla Sampdoria a Marassi nella difficile partita con la Juventus.