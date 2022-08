Fiorentina-Napoli, ecco il pronostico

Il Napoli dopo aver battuto in casa il Monza con un netto 4-0 si appresta a giocare nuovamente in trasferta. Il match in programma all' Artemio Franchi di Firenze rappresenta il secondo ostacolo esterno per i partenopei che all'esordio in campionato hanno superato a pieni voti l'esame sul campo del Verona (5-2).

Bene anche la Fiorentina che però a differenza degli azzurri ha conquistato solamente quattro punti nelle prime due giornate di campionato. Nello specifico Jovic e compagni dopo aver centrato il successo contro la Cremonese (3-2) non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 al "Castellani" di Empoli.

Parola ai precedenti, scopri il pronostico

Le quote sorridono alla compagine allenata da Luciano Spalletti che proverà senza dubbio a vincere ancora. Nella passata stagione Napoli e Fiorentina si sono affrontate tre volte, al "Maradona" ha sempre vinto la "Viola" (5-2 in Coppa Italia e 3-2 in Serie A) mentre al "Franchi" i partenopei sono a riusciti a battere i toscani per 2-1.

Tutti e tre i match sono terminati Over 2,5, esito che potrebbe rispondere presente anche in questa occasione. Lozano e compagni partono favoriti ma per correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5.