Sassuolo-Milan, il pronostico del match

Neanche il tempo di chiudere la terza giornata che la Serie A è già pronta per tornare in campo. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre che sono riuscite a rimanere imbattute nel fine settimana. Da una parte il Sassuolo reduce dal pareggio esterno con lo Spezia (2-2), dall'altra il Milan che dopo aver fatto registrare la "X" contro l'Atalanta (1-1) è tornata a vincere in casa contro il Bologna (2-0) grazie alle reti di Leao e Giroud .

Show in vista al "Mapei Stadium", scopri il pronostico

Il "Diavolo" ora è chiamato nuovamente a lasciare il "fortino" del Meazza, il Sassuolo nell'unica partita disputata in questa stagione davanti al proprio pubblico ha battuto il Lecce per 1-0. I precedenti dello scorso campionato hanno visto i neroverdi vincere a Milano per 3-1 e i rossoneri trionfare al Mapei Stadium per 3-0.

Per le quote è l'undici di Pioli a partire con i favori del pronostico ma non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro. Volendo "osare" un possibile risultato esatto intriga il "pacchetto" che comprende l'1-3, il 2-3 e il 2-2 offerto mediamente a 5.25.