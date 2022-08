Serie A, quote e pronostico di Roma-Monza

Il Monza, prossimo avversario dei giallorossi, non è riuscito a conquistare punti nelle prime tre giornate di campionato. I brianzoli dopo aver perso all'esordio contro il Torino (2-1) sono usciti sconfitti anche dai match con il Napoli (4-0) e l'Udinese (2-1).

Indovina il risultato esatto di Roma-Monza e vinci!

I giallorossi possono migliorare, scopri il pronostico

I numeri della Roma parlano chiaro: Pellegrini e compagni non sono riusciti ancora a mettere in mostra il loro potenziale offensivo. Al momento solamente uno dei tre gol messi a segno dai giallorossi porta la firma di un attaccante, la rete di Tammy Abraham è servita al club capitolino per uscire imbattuto dall'Allianz Stadium. La Roma contro un Monza che viaggia a una media di 2,66 reti subite a partita può riuscire senza dubbio a fare di più, piace il Multigol Casa 2-4 al novantesimo.

Per le quote non sembra esserci partita (il segno 1 paga mediamente poco più di 1.25) ma occhio all'esito Goal visto che nel Monza gioca un certo Gianluca Caprari, giocatore che contro i giallorossi ha già timbrato il cartellino in quattro occasioni. Da provare il risultato esatto multiplo "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" proposto a circa 1.95.