Serie A, il pronostico di Sampdoria-Lazio

Immobile e compagni ora per rimanere nella parte alta della classifica dovranno fare attenzione a non sottovalutare la pratica Sampdoria. I blucerchiati sono l'unica squadra a non aver realizzato ancora gol in campionato ma nell'unica partita disputata a Marassi sono riusciti a fermare sullo "0-0" la Juventus.

Il pronostico del match

Lo "0-0" ha risposto "presente" anche nella prima trasferta giocata dai biancocelesti, contro il Torino di Juric la Lazio non è riuscita a trovare la via del gol. Dopo aver ammirato però le "Aquile" all'Olimpico risulta difficile pensare che anche questo match possa terminare a reti bianche, il Goal in controtendenza è proposto mediamente a 1.75.

Per le quote l'undici di Sarri parte con i favori del pronostico, il "2" è proposto a circa 1.85 mentre il successo della Sampdoria paga 4.50. Immobile non segna dalla prima giornata, la sua "firma" in questo incontro non si può escludere del tutto. Intriga il risultato esatto "1-2" al termine del secondo tempo.