Juventus-Spezia, le quote sorridono alla "Vecchia Signora"

Quarta giornata di campionato, nello stesso campo ma contro un avversario diverso la Juventus proverà in tutti i modi a tornare al successo dopo due turni di stop. La " Vecchia Signora " nelle prime tre gare ha raccolto solamente 5 punti frutto di una vittoria all'esordio casalingo contro il Sassuolo (3-0) e due pareggi, uno in trasferta con la Sampdoria (0-0) e un altro allo Stadium con la Roma (1-1).

Lo Spezia arriva alla trasferta di Torino con un punto in meno dei bianconeri, i liguri dopo aver battuto l'Empoli in casa per 1-0 hanno perso a Milano contro l'Inter (3-0) e pareggiato davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo (2-2).

La squadra di Allegri scenderà in campo con la consapevolezza di non poter sbagliare, un risultato diverso dalla vittoria rischierebbe di allontanare ancor di più la Juventus dal tanto ambito primo posto in classifica.

Per le quote non sembra esserci partita, il segno 1 è in lavagna a poco più di 1.25 mentre il "2" paga mediamente 11. Sulla carta Vlahovic e compagni sono senza dubbio più forti, interessante il risultato esatto multiplo "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" a circa 2.20.