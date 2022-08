Udinese-Fiorentina, per le quote la sfida di preannuncia equilibrata

Alla " Dacia Arena " si affrontano due squadre che sono separate da un solo punto in classifica. Da una parte l' Udinese reduce dalla vittoria esterna contro il Monza , dall'altra la Fiorentina che grazie a un successo (3-2 con la Cremonese ) e due pareggi (0-0 con Empoli e Napoli ) vanta una lunghezza di vantaggio sui bianconeri.

Match equilibrato, scopri le quote

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, non c'è quasi differenza tra il segno 1 (proposto a circa 2.65) e il "2" (a 2.60). Jovic e compagni dopo aver chiuso le precedenti due gare di campionato a porte inviolate potrebbe tornare a centrare il Goal al novantesimo. Difficile che una delle due squadre prenda il sopravvento sull'altra, piace quindi il "pacchetto" comprendente i seguenti risultati esatti: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2".