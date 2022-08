Napoli-Lecce, il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Attacco pugliese, al momento, poco brillante

Se il Napoli ha incassato finora soltanto due reti (ed entrambe al Bentegodi alla prima giornata), il Lecce ne ha invece subìte il doppio: due all’esordio contro l’Inter e poi, nelle due esibizioni successive, una contro il Sassuolo prima e l’altra contro l’Empoli poi. A fronte di quattro reti al passivo i pugliesi ne hanno realizzate soltanto due ed entrambe in casa evidenziando, almeno finora, un reparto offensivo che non fa certo scintille. Allo stadio Maradona per i giallorossi non si preannuncia per niente facile. Il Napoli, con la consueta spinta del suo pubblico, avrà sicuramente voglia di tornare a vincere e… convincere. I favori del pronostico, anche per le quote, sono tutti dalla parte degli azzurri con il segno “1” che fa inevitabilmente, la parte del leone. Per quanto detto prima, in alternativa o in abbinamento, anche il “NoGoal” diventa un esito che potrebbe meritare più di una semplice attenzione