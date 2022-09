Serie A, pronostico e statistiche di Milan-Inter

Da un certo punto in poi della scorsa stagione Milan e Inter si sono contese lo scudetto e la rivalità tra le due squadre cugine è inevitabilmente aumentata. Anche in questo campionato rossoneri e nerazzurri sono partiti con i favori del pronostico e, dopo quattro giornate, la squadra allenata da Inzaghi è seconda in classifica con una lunghezza di vantaggio su quella di Pioli. Adesso, dopo soli 360 minuti di gioco, il calendario propone proprio il derby della Madonnina, una super sfida nella quale sia rossoneri che nerazzurri hanno validissimi motivi per voler prevalere. Il Milan, con i tre punti, scavalcherebbe i cugini e si avvicinerebbe (o, nella peggiore delle ipotesi, non perderebbe altro terreno) alle prime della classe mentre, al contrario, con una vittoria l’Inter staccherebbe Tonali e compagni (lasciandoli a meno 4) restando a contatto o, nella migliore delle ipotesi, superando, la coppia di testa formata da Roma e Atalanta.