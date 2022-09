Serie A. ecco il pronostico di Salernitana-Empoli

Posticipo del lunedì (uno dei tre previsti in questo quinto turno di serie A ) all’ Arechi con la Salernitana che riceve l’ Empoli . Dopo la sconfitta all’esordio (di misura contro la Roma ) la formazione campana ha invertito la rotta conquistando due pareggi e una vittoria nelle tre esibizioni successive. L’ Empoli pure ha perso di misura all’esordio (0-1 in casa dello Spezia ) facendo poi registrare tre risultati di parità consecutivi.

Sempre due reti al massimo

A guardare più da vicino i risultati di Salernitana ed Empoli emergono un paio di situazioni statisticamente interessanti. I toscani, che hanno complessivamente realizzato 2 reti incassandone 3, hanno finora sempre regalato l’Under 2,5 mentre la squadra campana, 5 reti all’attivo e 2 al passivo, hanno fin qui sempre chiuso il match con lo stesso segno che si registrava alla fine del primo tempo (accoppiata “parziale/finale 2/2” con la Roma a cui va aggiunta la doppia “X/X” con Udinese prima e Bologna poi intervallata dalla “1/1” vista nel match con la Sampdoria). La Salernitana sembra andare, l’Empoli finora non ha spiccato il volo, la statistica dice la sua… morale? Fiducia alla squadra di casa e, ipotizzando che possano cambiare le situazioni viste per quattro turni di fila, guardare magari in direzione dell’Over 2,5. E, se si dovesse condividere la scelta del segno “1”, magari prevederne uno diverso alla fine del primo tempo.