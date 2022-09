Quote Serie A, Atalanta favorita in casa del Monza

Tra i match della quinta giornata di Serie A Monza-Atalanta è uno di quelli più promettenti in fatto di gol e divertimento. I brianzoli hanno l'urgenza di muovere la classifica dopo le quattro sconfitte rimediate, la Dea invece vuole proseguire la marcia dopo il bel 3-1 rifilato al Toro di Juric.

Monza-Atalanta, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Gli esiti sulla carta più probabili

"Senza Coppe l'Atalanta sarà un brutto cliente" si vociferava alla vigilia del campionato. La Dea non sta smentendo la previsione e rispetto alla passata stagione sta anche mostrando una buona solidità difensiva (due gol al passivo). Zapata sarà out contro i brianzoli ma sulla giostra del gol possono salire in tanti, vedi Koopmeiners (tripletta al Toro nell'infrasettimanale).

Il Monza nei primi quattro turni ha incassato 11 reti segnandone solo due e la fiducia a Stroppa non sarà illimitata. Servono punti subito.

In lavagna Atalanta favorita a 1.55, più alto l'1 del Monza che tocca quasi quota 6. Il Goal ci può stare e occhio alla combo "Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 1-3".