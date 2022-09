Serie A, il pronostico di Atalanta-Cremonese

Il programma della sesta giornata di Serie A mette a confronto l' Atalanta e la Cremonese . La " Dea " al momento con 9 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo è posizionata nella parte alta della classifica con 13 punti conquistati. La squadra allenata da Gasperini ora non vuole fermarsi e dopo aver battuto la scorsa settimana il Monza senza troppi problemi (2-0) ha tutte le carte in regola per conquistare l'intera posta in palio contro i grigiorossi.

La Cremonese prima di pareggiare in casa con il Sassuolo (0-0) aveva sempre perso nei match contro Inter (3-1), Torino (2-1), Roma (1-0) e Fiorentina (3-2).

Fai ora i tuoi pronostici!

Molte reti in vista, scopri il pronostico

Per le quote non ci sono dubbi su chi riuscirà a conquistare i tre punti in questa sfida, il segno 1 paga mediamente 1.30 mentre il successo ospite moltiplica la posta per circa 9.50. La "Dea" spinta dall'entusiasmo del pubblico bergamasco potrebbe riuscire a segnare due o tre gol, ok la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5.