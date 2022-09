Serie A, il pronostico di Bologna-Empoli

Bologna-Empoli rappresenta l’esordio sulla panchina dei rossoblù per Thiago Motta . I felsinei dovranno vedersela con un Empoli che nonostante non abbia ancora mai vinto in campionato è riuscito comunque a conquistare 4 punti nelle prime 6 giornate.

Il ruolino di marcia interno del Bologna recita due pareggi e una vittoria, i rossoblù dopo aver chiuso sul risultato di 1-1 gli impegni contro il Verona e la Salernitana sono riusciti a battere per 2-1 la Fiorentina.

In questa prima parte di stagione l'esito Goal ha risposto sempre presente allo stadio "Renato Dall'Ara". Per le quote ci sono tutti i presupposti per assistere a una partita molto divertente, anche la compagine toscana nelle precedenti due gare esterne disputate in Serie A ha sempre segnato e subito almeno una rete (2-2 con la Salernitana e 1-1 contro il Lecce). L'opzione che prevede almeno una rete per parte in questo incontro è proposta a circa 1.65.