Roma-Atalanta, pronostico e statistiche

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma dove la squadra allenata da Josè Mourinho si appresta a ricevere l' Atalanta di Gasperini . Le due squadre al momento in classifica sono separate da un solo punto, la " Dea " con 4 vittorie e 2 pareggi ha conquistato 14 punti in 6 gare mentre il club capitolino è fermo a quota 13 (4 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lorenzo Pellegrini e compagni nelle prime due partite disputate in campionato davanti al proprio pubblico hanno battuto prima la Cremonese per 1-0 e poi il Monza per 3-0. Nessun gol subito anche dall'Atalanta in trasferta che con 4 reti realizzate è riuscita a vincere contro Sampdoria (2-0), Verona (1-0) e Monza (1-0).

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Entrambe le compagini si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria, l'esito che prevede almeno una rete per parte al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.60. Partita equilibrata che potrebbe anche essere decisa da un singolo episodio, interessante il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2".