Milan-Napoli, possibile il pareggio al 90'

Il big match della settima giornata di Serie A è senza dubbio Milan-Napoli. Allo stadio Meazza va in scena il confronto tra due squadre vincenti, entrambe sono in testa alla classifica con 14 punti ed entrambe sono reduci da un successo senza repliche in Champions League (i rossoneri hanno battuto per 3-1 in casa la Dinamo Zagabria mentre gli azzurri sono riusciti a vincere per 3-0 sul campo dei Rangers).