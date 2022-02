Serie B, Pisa-Vicenza per le quote è da "1"

Serie B senza soste, si gioca il turno infrasettimanale. Uno dei match in programma è Pisa-Vicenza, vediamo un po' più da vicino come stanno le due formazioni.

Serie B, Pisa-Vicenza: indovina il risultato e vinci!

In comune c'è lo 0-0 collezionato da Pisa e Vicenza nell'ultima giornata (contro Ternana e Cosenza) ma in classifica la distanza è abissale: toscani avanti di 29 punti, veneti ultimi insieme al Pordenone.

Il Pisa, la super difesa e l'uscita dal tunnel

Il Pisa ha la miglior difesa del campionato ed è l'eccellenza della B... in fatto di Under 2,5. Quanto a risultati recenti però i ragazzi di Luca D'Angelo non stanno benissimo, nelle ultime quattro giornate sono arrivati tre pareggi e un ko. Una mini crisi che assomiglia molto a quella vissuta dai toscani tra l'ottava e la dodicesima di campionato ma poi superata alla grande. Insomma, i mezzi ci sono tutti.

Vicenza, nove ko in undici trasferte

Il Vicenza ha subìto finora 40 gol, peggio ha fatto solo il Pordenone (43). Cammino più che mai travagliato in trasferta alla luce delle due solo vittorie ottenute, contro Pordenone e Crotone (le altre due squadre toccate più da vicino dalla questione retrocessione), per il resto solo sconfitte.

Pronostico Pisa-Vicenza

Con questi dati a disposizione la scelta del pronostico non può che prendere direzione Pisa. In alternativa al segno 1 si può guardare in direzione della combo 1X+Multigol 1-3.