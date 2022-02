Crotone-Brescia, le “Rondinelle” ritardano l'1 primo tempo

Un Crotone completamente invischiato nella lotta per non retrocedere sfida il Brescia , squadra candidata alla promozione in Serie A . Un quasi testacoda che il torneo cadetto propone in questo turno infrasettimanale e che si gioca allo stadio " Ezio Scida " dopo il 2-2 dell’andata. La formazione rossoblù ha fin qui vinto soltanto due partite (contro Pisa e Pordenone ed in entrambi i casi davanti ai propri tifosi) mentre i lombardi hanno perso quattro volte ma di queste soltanto una in trasferta ( Perugia-Brescia 1-0).

Riflettori puntati sulla fine del primo tempo

Proprio il ko rimediato a Perugia dal Brescia fornisce lo spunto più interessante relativo a questa partita. In quella occasione, infatti, oltre a perdere l’incontro le “Rondinelle” andarono anche al riposo in svantaggio e quello, ben quattordici partite fa, è stato l’ultimo segno “1” al 45’ (tra casa e “fuori”) che si è visto con il Brescia in campo. E il Crotone? Se in trasferta i calabresi lo hanno fatto registrare in diverse occasioni vale la pena sottolineare come, nelle uniche due vittorie casalinghe, il segno “1” non solo è stato visto al novantesimo ma, in entrambe le gare, è stato visto anche alla fine del primo tempo.