Pronostico Alessandria-Lecce: migliori quote e scommesse

Nella giornata di mercoledì si completa il turno infrasettimanale di Serie B , tra le partite da analizzare in ottica pronostici c'è Alessandria-Lecce, in programma alle 18.30 allo stadio Moccagatta.

Serie B, fai il tuo pronostico su Alessandria-Lecce

Il numero "nove" si propone a più riprese

All'Alessandria il compito di non far notare, sul campo, i 20 punti di distacco in classifica dal Lecce. Entrambe le squadre hanno pareggiato nell'ultima giornata, con lo stesso punteggio: 1-1.

L'attacco salentino è di qualità Doc ma... un po' meno in trasferta, basti pensare che solo in tre occasioni su undici il Lecce ha segnato più di un gol (e, altra curiosità, solo una volta due reti esatte).

Sempre restando sui dati, torna il numero "9": si parla dei gol segnati in casa dai piemontesi, dei gol subiti dal Lecce in trasferta e delle uscite dell'Under 2,5 per l'Alessandria al Moccagatta.

Con questi dati a disposizione ognuno può scegliere l'esito gradito. Dovendo sbilanciarsi, sono due i consigli: il Multigol Ospite 2-4 oppure la combo X2 più Multigol 1-4.