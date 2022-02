Monza-Pisa, biancorossi imbattuti in casa

Monza-Pisa show! Fai ora i tuoi pronostici

Sono tre i numeri in evidenza

Il big match dell’U-Power Stadium (il nome dato per motivi di sponsorizzazione al più noto stadio Brianteo) mette dunque in palio tre punti preziosissimi e, come tutte le super sfide che si rispettino, propone anche dei riferimenti interessanti. Dei riferimenti che possono essere anche sintetizzati in tre numeri: zero, sei e diciotto. Zero si riferisce alle sconfitte casalinghe del Monza (i brianzoli sono ancora imbattuti nel loro stadio) mentre sei sono gli ultimi incontri disputati dal Pisa senza che, al novantesimo, si sia mai fatto vedere il segno “1” (i toscani vengono infatti da due segni “2” a cui hanno fatto seguito quattro segni “X”). Diciotto, infine, sono le reti fin qui subìte dal Pisa che fanno della formazione guidata da Luca D’Angelo la miglior difesa del campionato.