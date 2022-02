Pisa-Parma, può starci la "combo" 1X più Goal

Indovina il risultato esatto di Pisa-Parma e vinci!

Toscani favoriti ma...

Non c'è dubbio su chi parta con i favori del pronostico, il Pisa in casa ha perso solamente una volta mentre nelle restanti undici gare ha fatto registrare sei vittorie e cinque pareggi. Il Parma in trasferta segna e subisce gol con estrema facilità (16 reti all'attivo e 18 al passivo), questo stile di gioco ha portato i ducali ha centrare l'Over 2,5 in otto gare su dodici. Curiosità: i nerazzurri nelle precedenti sette giornate di campionato non hanno mai regalato l'1 al novantesimo. Toscani avanti per le quote ma non si può escludere il Goal al termine dell'incontro.