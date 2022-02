Serie B, Benevento-Como: per le quote campani favoriti

Benevento-Como, fai il tuo pronostico e vinci i premi!

Benevento in modalità Under 2,5

Boccata d’ossigeno dunque per i sanniti, tornati al successo dopo cinque turni di digiuno. La continuità le “Streghe” la mantengono in termini di Under 2,5: le loro ultime sei gare hanno regalato sempre questo esito.

Statistiche interessanti per il Como, una delle poche squadre a non aver mai pareggiato 0-0 in Serie B. I lariani non hanno rivali in fatto di somma gol finale 2, che di media esce una volta ogni due partite con Gabrielloni (protagonista assoluto contro il Cosenza) e compagni in campo.

Per il Benevento è una gara da vincere a tutti i costi in chiave playoff, occhio però a questo Como che a salvezza praticamente acquisita può anche pensare “in grande”. Un pizzico di fiducia in più ai campani, il pronostico di Benevento-Como è 1X+Over 1,5.