Brescia-Perugia, in lavagna lombardi favoriti

Brescia-Perugia, fai il tuo pronostico

Il Perugia ha vinto le ultime tre trasferte

I lombardi hanno un punto in meno rispetto alla coppia di testa formata da Lecce e Cremonese. Striscia positiva di dieci turni e in nove di questi si è visto l'Under 2,5.

Il Perugia ha vinto le ultime tre trasferte e in generale lontano dal Curi è caduto solo a Como (1-4). In lavagna gli umbri partono dietro ma proprio in virtù del loro rendimento esterno possono dire la loro contro Bisoli e compagni.

Come pronostico quindi si può optare per una combo, 1X più Under 3,5 o Under 4,5 se si vuole rischiare meno.