Monza-Parma, brianzoli senza "X" da sette turni

Altro turno infrasettimanale di Serie B e nuove partite da analizzare in ottica pronostici. Monza-Parma è una di queste, il match si gioca mercoledì alle 18.30 all' U-Power Stadium .

Serie B, fai il tuo pronostico su Monza-Parma

Monza-Parma, analisi e pronostico

In classifica sta decisamente meglio il Monza ma il campionato di B è lungo e fatto di momenti in cui chi sta dietro... sta meglio dal punto di vista del morale.

Il Monza è reduce dal ko interno con il Lecce, prima volta a secco in casa per i brianzoli. Il Parma invece ha calato il poker al Tardini contro la Spal, infilando il secondo clean sheet di fila. Se arrivasse il terzo sarebbe un piccolo "record" per i ducali in questo campionato.

Altri dati. Monza senza X da sette giornate, Parma che non colleziona la somma gol 3 da ben 16 turni.

Pur partendo favorito il Monza non può sottovalutare (e non lo farà) la voglia di risalire da parte del Parma. Ecco dunque il consiglio per Monza-Parma: il Multigol Ospite 1-2.