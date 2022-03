Pronostico Cittadella-Monza, scontro diretto in zona playoff

Riflettori puntati su Cittadella-Monza, scontro diretto importante in ottica playoff. La sfida, valevole per il 28° turno di Serie B, si gioca sabato 5 marzo alle 14.30.

Cittadella-Monza, fai il tuo pronostico e vinci!

Il pronostico di Cittadella-Monza

I brianzoli non hanno abbandonato il sogno "promozione diretta" nonostante i ko interni rimediati negli scontri diretti contro Pisa e Lecce. Altrettanto vero che devono guardarsi le spalle da chi sta dietro, come il Cittadella, che con tre punti aggancerebbe proprio i biancorossi a quota 45 punti.

Le statistiche dicono che il Citta gradisce No Goal e Under 2,5 ma la vera curiosità riguarda il parziale/finale. Nei suoi ultimi 12 incontri, infatti, il segno maturato al riposo è sempre stato "confermato" anche al 90'.

Difficile sbilanciarsi in un pronostico secco in un match del genere. La sensazione è che possa vedersi l'Under 2,5, in presenza di due squadre che conoscono bene l'arte del difendersi.