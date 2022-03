Parma-Cittadella, piace la "X o Goal"

Fai ora i tuoi pronostici!

Statistiche in evidenza

I ducali hanno pareggiato più di tutti in questo campionato cadetto, 13 volte. Dei veneti sorprende l’attitudine a non arrendersi mai: l’ultimo ko lontano dal Tombolato risale al 28 ottobre, 0-1 a Monza. Evidentemente, una bestia nera. Altro dato da mettere in evidenza. Insieme al Pisa, il “Citta” è la squadra che fa registrare il maggior numero di gare chiuse senza subìre gol in campionato: finora 12. Un monito dunque per Vazquez e compagni, che nelle ultime tre gare giocate sono sempre passati in vantaggio finendo tuttavia per vincere solo contro la Spal. Per le quote parte favorito il Parma di Iachini ma di questo Cittadella non c’è da fidarsi. La scelta? Multichance “X o Goal”.