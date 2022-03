Brescia-Benevento: quote e pronostico del match del Rigamonti

Serie B come Brescia-Benevento . Lo scontro diretto del Rigamonti (martedì ore 18.30) mette di fronte due formazioni che hanno lo stesso obiettivo: la promozione diretta in Serie A . Ecco le statistiche più rilevanti delle squadre allenate da Pippo Inzaghi e Fabio Caserta .

Serie B, scontro diretto Brescia-Benevento: fai il tuo pronostico!

Benevento, in trasferta un esito è ricorrente

Le Rondinelle hanno raccolto un punto nelle due trasferte contro Cremonese e Lecce, altri due esami di maturità. Importante per Pippo Inzaghi capire a che punto è la sua squadra, che ha collezionato l’Under 2,5 19 volte su 29.

I sanniti da questo punto di vista non sono da meno, anzi: lontano dal Vigorito l’Under 2,5 ha risposto presente in 12 occasioni su 13! Le quote sorridono ai lombardi, imbattuti in casa dal 5 dicembre anche se il Benevento (13 punti nelle ultime 5) sta volando. Meglio andare su un esito “Multichance”: X o Goal.