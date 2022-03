Pronostico Alessandria-Monza, l'inerzia è dalla parte dei brianzoli

Vietato sottovalutare la "fame" di una squadra che non vince da dieci giornate consecutive. Stroppa lo sa bene e non vorrà cali di concentrazione da parte del suo Monza al Moccagatta di Alessandria. Ecco l'analisi del match, in programma martedì 15 marzo alle 20.30, con i consigli per le scommesse.