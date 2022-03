Cremonese-Pordenone, Pecchia vuole ripartire dopo il ko a Pisa

Cremonese-Pordenone è una delle partite del 30° turno di Serie B che si sta disputando a metà settimana. Il match è in programma mercoledì 16 marzo allo stadio Zini con fischio d’inizio alle 18.30. I ragazzi di Pecchia sono chiamati a far rispettare il pronostico che nell'occasione li vede super favoriti contro il fanalino di coda del campionato .

Undici ko in 14 trasferte per il Pordenone

Il Pordenone è tornato a far punti dopo 7 ko di fila ma il pareggio per 1-1 col Como lascia i “Ramarri” all’ultimo posto, ben lontani dalla zona salvezza. La Cremonese ha subìto un pesante 0-3 a Pisa, pagando dazio al cospetto della miglior difesa del campionato cadetto.

Allo Zini approda invece la squadra con la retroguardia più perforata del torneo (54 gol subìti), una compagine che ha perso ben 11 volte su 14 lontano da casa.

La squadra di Pecchia ha quasi sempre reagito bene dopo una sconfitta e in un match del genere sa di non poter lasciare punti per strada. Il segno 1 sembra una scelta davvero obbligata, una possibile alternativa può essere il No Goal che regala una quota un po’ più elevata.