Ternana-Lecce: ok il Multigol Ospite 1-2

Il Lecce dopo aver battuto in casa il Frosinone (1-0) grazie a un gol di Coda al 40' del primo tempo si appresta a giocare in trasferta sul campo di una Ternana che non perde da 4 giornate consecutive.

Per le quote il match in programma allo stadio "Libero Liberati" si preannuncia molto equilibrato. Osservando il ruolino di marcia esterno del Lecce si nota subito come la compagine salentina abbia fatto registrare il segno X in 9 incontri su 16. Se poi focalizziamo l'attenzione solamente sui primi 45 minuti di gara la squadra giallorossa in trasferta ha addirittura chiuso la bellezza di 13 match in parità.

La Ternana in casa invece è la squadra ad aver collezionato meno segni X, un solo pareggio alla 13ª giornata contro il Cittadella. I rossoverdi nelle restanti 15 gare interne hanno centrato per 8 volte il successo e subito per 7 volte la sconfitta.

Il Lecce scende in campo per cercare di mantenere almeno il secondo posto, con un risultato differente dalla vittoria potrebbe rischiare di retrocedere in zona playoff. Poche reti nell'aria (i giallorossi in trasferta hanno regalato solo 5 volte l'Over 2,5), intriga il Multigol Ospite 1-2 al novantesimo.