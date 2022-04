Pronostico Crotone-Cremonese, allo Scida occhio ai gol

Situazione di classifica disperata per il Crotone , che lunedì 25 (alle 15) riceve la capolista Cremonese . Uno sguardo alle statistiche più interessanti, nella fattispecie quelle relative al numero di gol , prima di fornire il pronostico del match dello Scida.

Crotone-Cremonese, fai il tuo pronostico

All'andata vinse 3-2 la Cremonese

Guai a fidarsi di una formazione con l'acqua alla gola, Pecchia lo sa bene anche perchè già all'andata la sua Cremonese ha faticato prima di domare per 3-2 gli "Squali".

Alla voce "Curiosità" è da segnalare il feeling della Cremonese con l'esito Multigol 2-3 che, con 23 uscite totali, rappresenta il numero "Top" in questo campionato. Il Crotone dal canto suo ha chiuso 17 incontri su 35 con un numero di reti compreso fra due e tre. Inoltre, Crotone e Cremonese centrano il Goal da quattro giornate a questa parte.

Per le quote è un segno 2 probabile, da circa 1.65 volte la posta. Non è da escludere che la Cremonese possa regalare di nuovo l'opzione Multigol 2-3 (vale circa quota 2).