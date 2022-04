Pronostico Lecce-Pisa, una sfida ad altissima quota

Ancora Serie B , ancora di lunedì (25 aprile). Il big match della 36ª giornata si gioca alle 15 al Via del Mare dove il Lecce attende la visita del Pisa di Luca D'Angelo . A seguire l' analisi del match e il pronostico .

Al Via del Mare c'è Lecce-Pisa, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Pisa reduce dal 3-1 al Como

Il Lecce, dopo il passo falso commesso contro la Reggina (0-1 al Granillo), vuole tornare a correre al cospetto del Pisa. Una squadra che vola sulle ali del tandem Puscas-Torregrossa (con il “jolly” Lucca da pescare nel mazzo) ancora una volta decisivo nel 3-1 inflitto al Como. Così facendo i toscani hanno interrotto un digiuno che durava da tre giornate.

I salentini solitamente hanno nel Goal un loro partner abituale anche se in quattro delle ultime cinque partite hanno... tradito il compagno virando sul No Goal. Entrambe le formazioni si giocano tantissimo in questa sfida e proveranno a colpire al momento opportuno.

Potrebbe dunque essere valida la scelta del Multigol 1-3, ovvero da una a tre reti complessive al Via del Mare.