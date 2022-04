Serie B, Vicenza-Lecce: migliori quote e statistiche

Penultimo turno della stagione regolare di Serie B, sabato infuocato con nove partite in programma alle 14 più Reggina-Como alle 16.15. Al menti si gioca un delicato Vicenza-Lecce, che per i salentini può significare promozione in Serie A (in caso di vittoria). Prospettiva ben diversa per i biancorossi, costretti a vincere per restare in orbita playout: al momento il Cosenza, quart'ultimo, ha tre punti in più rispetti a Meggiorini e compagni.